Concours de pétanque commerçants et inter entreprises Boulodrome d’Eygalières Eygalières

Informations pratiques

Eygalières

Concours de pétanque commerçants et inter entreprises

Samedi 19 septembre 2026 de 8h30 à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Boulodrome d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Assistez à un grand concours de pétanque à Eygalières !Familles

L’association La Boule Eygaliéroise organise pour la 1re fois un concours de pétanque pour les commerçants et les entreprises !



Rendez-vous au boulodrome pour en apprendre plus sur ce sport provençal et encourager les équipes !



8h30 Accueil

12h-14h Pause apéritif et repas

17h Finales et remise des récompenses



Pour les participants équipe de 3 joueurs

Toute personne souhaitant accompagner les équipes devra souscrire une option accompagnant pour profiter des prestations

Informations et Inscriptions par téléphone .

Boulodrome d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 97 48 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come along to a major pétanque tournament in Eygalières!

L’événement Concours de pétanque commerçants et inter entreprises Eygalières a été mis à jour le 2026-08-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles