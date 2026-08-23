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AGENDA · Eygalières

Concours de pétanque commerçants et inter entreprises Boulodrome d’Eygalières Eygalières

samedi 19 septembre 2026 · Boulodrome d'Eygalières · Eygalières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Boulodrome d'Eygalières
Adresse
Avenue Léon Blum
Ville
13810 Eygalières
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Eygalières

Concours de pétanque commerçants et inter entreprises

Samedi 19 septembre 2026 de 8h30 à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Boulodrome d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Assistez à un grand concours de pétanque à Eygalières !Familles
L’association La Boule Eygaliéroise organise pour la 1re fois un concours de pétanque pour les commerçants et les entreprises !

Rendez-vous au boulodrome pour en apprendre plus sur ce sport provençal et encourager les équipes !

8h30 Accueil
12h-14h Pause apéritif et repas
17h Finales et remise des récompenses

Pour les participants équipe de 3 joueurs
Toute personne souhaitant accompagner les équipes devra souscrire une option accompagnant pour profiter des prestations
Informations et Inscriptions par téléphone   .

Boulodrome d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 97 48 71 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come along to a major pétanque tournament in Eygalières!

L’événement Concours de pétanque commerçants et inter entreprises Eygalières a été mis à jour le 2026-08-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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