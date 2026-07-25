Exposition Guillot Rue de la Vieille Église Eygalières

Informations pratiques

Eygalières

Exposition Guillot

Du 09/09 au 22/09/2026 tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30. Rue de la Vieille Église Maison des Consuls Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-09

Découvrez l’exposition de Guillot à la Maison des Consuls dans le vieux village d’Eygalières !Familles

Venez flâner dans le charmant village d’Eygalières au cœur des Alpilles…

Au détour d’une ruelle du vieux village, la porte entrouverte de la Maison des Consuls vous invite à rentrer.



Vous découvrirez les dessins remplis de poésie de Gérard Guillot.

Cet artiste, dessinateur et peintre, vit en Provence et s’inspire de cette région pour croquer des paysages très bucoliques. .

Rue de la Vieille Église Maison des Consuls Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 07 88 66 gf.guillot@gmail.com

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English :

Come and see the Guillot exhibition at the Maison des Consuls in the old village of Eygalières!

L’événement Exposition Guillot Eygalières a été mis à jour le 2026-07-25 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles