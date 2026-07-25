Rencontre dédicace Eva Binamé Librairie de l’Avenir Eygalières

Informations pratiques

Eygalières

Rencontre dédicace Eva Binamé

Samedi 1er août 2026 à 10h. Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 10:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Venez rencontrer l’auteur Eva Binamé à la Librairie de l’Avenir à Eygalières !Amoureux

La Librairie de l’Avenir à Eygalières invite pour la 3e fois l’autrice Eva Binamé.



Retrouvez-la pour une séance dédicace à l’occasion de la sortie de son dernier roman Quand la nuit s’éclaire .



Passez un moment privilégié pour échanger avec l’auteur, plongez dans les coulisses de son écriture et repartez avec un livre dédicacé. .

Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com

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English :

Come and meet the author Eva Binamé at the Librairie de l’Avenir bookshop in Eygalières!

L’événement Rencontre dédicace Eva Binamé Eygalières a été mis à jour le 2026-07-25 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles