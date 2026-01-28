Cinéma Laruns LA FEMME DE MÉNAGE Rue de la Gare Laruns
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
2026-01-28
2h 13min | Thriller
De Paul Feig | Par Rebecca Sonnenshine
Avec Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar
Titre original The Housemaid
En quête d’un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu’énigmatique. Ce qui s’annonce comme l’emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, mêlant séduction, secrets et manipulations. Derrière les portes closes du manoir Winchester se cache un monde de faux-semblants et de révélations inattendues… Un tourbillon de suspense et de scandales qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde. .
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
