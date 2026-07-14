Cinéma Laruns L’Odyssée Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Laruns

Cinéma Laruns L’Odyssée

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

2h 52min | Action, Aventure

De Christopher Nolan | Par Christopher Nolan

Avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway

Interdit 12 ans

L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX. .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns L’Odyssée

L’événement Cinéma Laruns L’Odyssée Laruns a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées