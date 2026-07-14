Cinéma Laruns L’Odyssée Rue de la Gare Laruns
jeudi 16 juillet 2026 · Rue de la Gare · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Cinéma Laruns L’Odyssée
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
2h 52min | Action, Aventure
De Christopher Nolan | Par Christopher Nolan
Avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway
Interdit 12 ans
L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX. .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns L’Odyssée
L’événement Cinéma Laruns L’Odyssée Laruns a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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