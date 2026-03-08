Cinéma Le Grand Bleu Le printemps du cinéma Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer

Cinéma Le Grand Bleu Le printemps du cinéma

Rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer Finistère

Le Printemps du Cinéma revient du 22 au 24 mars 2026 !

L’occasion unique pour tous les spectateurs de profiter en famille, entre amis ou en solo de l’expérience de la salle de cinéma, à un tarif unique de 5 euros la séance. .

Rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 32 64

