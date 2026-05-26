Cinéma Le Parfum de la carotte Bischwiller
Cinéma Le Parfum de la carotte Bischwiller mercredi 3 juin 2026.
Bischwiller
Cinéma Le Parfum de la carotte
31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-03 10:30:00
fin : 2026-06-03 11:15:00
Date(s) :
2026-06-03
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons vivants. Mais des différences de goût les mènent à la dispute. L’écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait attraper par un renard… .
31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
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English :
L’événement Cinéma Le Parfum de la carotte Bischwiller a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison de la Culture de Bischwiller
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