Cinéma Mon Grand frère et moi Bischwiller

Bischwiller

Cinéma Mon Grand frère et moi

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26 22:10:00

Date(s) :

2026-05-26

Entre Riko et son frère aîné, rien n’a jamais été simple. Même après sa mort, il continue de lui compliquer la vie une pile de factures, des souvenirs embarrassants… et un fils ! Aux côtés de son ex-belle-sœur, elle traverse ce capharnaüm entre fous rires et confidences, et redécouvre peu à peu un frère plus proche qu’elle ne l’aurait cru.

Après La Famille Asada, le réalisateur nous livre une œuvre attendrissante et drôle sur les rancunes et les refuges qu’apportent une fratrie, le tout sous un regard toujours bienveillant.

Entre Riko et son frère aîné, rien n’a jamais été simple. Même après sa mort, il continue de lui compliquer la vie une pile de factures, des souvenirs embarrassants… et un fils ! Aux côtés de son ex-belle-sœur, elle traverse ce capharnaüm entre fous rires et confidences, et redécouvre peu à peu un frère plus proche qu’elle ne l’aurait cru.

Après La Famille Asada, le réalisateur nous livre une œuvre attendrissante et drôle sur les rancunes et les refuges qu’apportent une fratrie, le tout sous un regard toujours bienveillant. .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

Nothing has ever been easy between Riko and her older brother. Even after his death, he continues to complicate her life: a pile of bills, embarrassing memories? and a son! Alongside her ex-sister-in-law, she goes through this mess, laughing and confiding in him, and gradually rediscovers a brother closer than she thought possible.

After The Asada Family, the director delivers a touching and funny work about grudges and the refuges provided by siblings, all under an ever benevolent gaze.

L’événement Cinéma Mon Grand frère et moi Bischwiller a été mis à jour le 2026-04-16 par Maison de la Culture de Bischwiller