Bischwiller

Cinéma La Corde au cou

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20 21:45:00

Date(s) :

2026-05-20

Ceci est l’histoire vraie de Tony Kiritsis, un homme ruiné à cause d’un emprunt. A Indianapolis, le 8 février 1977, il kidnappe le fils du courtier responsable de sa situation. Il réclame 5 millions de dollars et des excuses. La prise d’otage va durer 63 heures, sous les yeux de la télévision locale, puis nationale. L’Amérique se passionne pour cette affaire. Chacun choisit son camp. Tony est-il un criminel, ou simplement une victime qui réclame justice ?

Après 8 ans d’absence, le réalisateur Gus Van Sant nous livre un récit poignant sur le désespoir d’un homme et le cirque médiatique autour des faits divers aux Etats-Unis.

Réalisé par Gus Van Sant

Avec Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo

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31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

This is the true story of Tony Kiritsis, a man ruined by a loan. In Indianapolis, on February 8, 1977, he kidnapped the son of the broker responsible for his situation. He demanded $5 million and an apology. The hostage-taking lasted 63 hours, watched by local and then national television. America is gripped by the case. Everyone chooses sides. Is Tony a criminal, or simply a victim seeking justice?

After an 8-year absence, director Gus Van Sant delivers a poignant tale of one man?s despair and the media circus surrounding news stories in the USA.

Directed by Gus Van Sant

Starring Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo

L’événement Cinéma La Corde au cou Bischwiller a été mis à jour le 2026-04-16 par Maison de la Culture de Bischwiller