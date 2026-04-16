Cinéma Les fleurs du manguier Bischwiller

Bischwiller

Cinéma Les fleurs du manguier

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12 21:40:00

Date(s) :

2026-05-12

Dans l’espoir de retrouver leur famille dispersée, Shafi, 4 ans, et sa sœur Somira, 9 ans, quittent un camp Rohingyas du Bangladesh pour rejoindre la Malaisie. Guidés par leur regard d’enfant, ils entreprennent une traversée périlleuse.

Prix spécial du jury à la Mostra de Venise, ce périple témoigne d’une crise humanitaire gigantesque, engrangée par un génocide des Rohingyas par l’armée birmane qui se poursuit aujourd’hui.

Réalisé par Akio Fujimoto

Avec Muhammad Shofik Rias Uddin, Shomira Rias Uddin

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Art & Essai

Les fleurs du manguier

Dans l’espoir de retrouver leur famille dispersée, Shafi, 4 ans, et sa sœur Somira, 9 ans, quittent un camp Rohingyas du Bangladesh pour rejoindre la Malaisie. Guidés par leur regard d’enfant, ils entreprennent une traversée périlleuse.

Prix spécial du jury à la Mostra de Venise, ce périple témoigne d’une crise humanitaire gigantesque, engrangée par un génocide des Rohingyas par l’armée birmane qui se poursuit aujourd’hui.

Réalisé par Akio Fujimoto

Avec Muhammad Shofik Rias Uddin, Shomira Rias Uddin .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

Hoping to reunite with their scattered family, Shafi, 4, and his sister Somira, 9, leave a Rohingya camp in Bangladesh for Malaysia. Guided by their childlike eyes, they embark on a perilous journey.

Awarded the Special Jury Prize at the Venice Film Festival, this journey bears witness to a gigantic humanitarian crisis, caused by the genocide of the Rohingyas by the Burmese army, which continues to this day.

Directed by Akio Fujimoto

Starring Muhammad Shofik Rias Uddin, Shomira Rias Uddin

L’événement Cinéma Les fleurs du manguier Bischwiller a été mis à jour le 2026-04-16 par Maison de la Culture de Bischwiller