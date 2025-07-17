Débranche Hommage à France Gall et Michel Berger Bischwiller

Débranche Hommage à France Gall et Michel Berger

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21 21:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Vibrant Hommage à France Gall et Michel Berger, le spectacle Débranche vous embarque dans l’univers de ce couple emblématique de la chanson française. Porté par la pétillante Marikala et le talentueux Grégory Ott, ce concert fait résonner des chansons toujours aussi puissantes par leurs mots, leur humanité et leur modernité.

Du Paradis blanc à Ella elle l’a , en passant par Évidemment , laissez-vous emporter par une sélection de titres incontournables et de perles plus confidentielles, revisités entre funk, jazz et blues. Porté par la pétillante Marikala et le talentueux Grégory Ott, ce concert fait résonner des chansons toujours aussi puissantes par leurs mots, leur humanité et leur modernité. Une soirée pour chanter, vibrer… et pourquoi pas jouer du piano debout !

Chant lead Marikala.

Piano, direction musicale Grégory Ott.

Claviers, chant Laura Strubel.

Basse, chœurs Franck Bedez.

Batterie, chœurs Jérôme Spieldenner.

Guitares, chœurs Sylvain Troesch.

En partenariat avec MFE.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/debranche-hommage-a-france-gall-et-michel-berger/ .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

A vibrant tribute to France Gall and Michel Berger, Débranche takes you into the world of this iconic French chanson couple. Performed by the sparkling Marikala and the talented Grégory Ott, this concert resonates with songs as powerful as ever in their words, their humanity and their modernity.

