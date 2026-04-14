Visite du jardin Farandole pour un Curieux, Jardin Farandole pour un curieux, Bischwiller

Visite du jardin Farandole pour un Curieux 6 et 7 juin Jardin Farandole pour un curieux Bas-Rhin

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre ou guidée par la propriétaire des lieux, les samedi et dimanche.

Jardin Farandole pour un curieux 9 rue de Marienthal 67240 Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 50 81 62 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063475293710 Niché dans une ville labellisée 3 fleurs, ce jardin est romantique, d’inspiration campagne anglaise. Il propose de nombreux rosiers, hydrangéas, arbres, arbustes et vivaces avec de nombreuses associations de formes et de couleurs, des feuillages découpés, pourpres, panachés, argentés ou dorés. Des structures en bois ou en métal ainsi qu’un petit bassin rythment la promenade.

Visite libre ou guidée

©Regine Rodrigues