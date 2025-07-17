Yael Naim en concert Bischwiller

Yael Naim en concert

Auteure-compositrice, pianiste, réalisatrice, plasticienne… Yael Naim est une artiste libre, audacieuse et profondément singulière. Depuis l’immense succès international de son titre New Soul, elle trace un chemin à part, mêlant avec finesse pop, musique classique, électronique et orchestrale.

Trois fois récompensée aux Victoires de la Musique, élevée au rang d’Officier des Arts et des Lettres, elle défend une création sensible et engagée. Sur scène, sa voix unique et ses compositions intimes offrent un moment suspendu, empreint d’émotion et de grâce. Elle y partage une musique lumineuse, des textes profonds et une quête d’authenticité rare. Chaque concert devient une expérience sensorielle, humaine, où l’on se reconnecte à soi et aux autres. Un rendez-vous parfait pour clôturer la saison 25/26 de la MAC avec cette artiste aussi inspirée qu’inspirante.

En partenariat avec Produc-son.

English :

Singer-songwriter, pianist, film-maker, visual artist? Yael Naim is a free, audacious and deeply singular artist. Since the huge international success of her single New Soul, she has forged a path of her own, finely blending pop, classical, electronic and orchestral music.

