Bischwiller

Cinéma Die my love

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19 22:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Grace et Jackson fuient New York et décident de fonder une famille dans l’immensité sauvage du Montana. Mais quand leur fils naît, lasse et en proie à une solitude grandissante, Grace sent sa réalité lui échapper. Peu à peu, elle perd pied, fragilisée par une maternité qu’elle affronte presque seule.

Nommé au Festival de Cannes 2025 et aux derniers Golden Globes, ce film intense est porté par son duo d’acteurs principaux qui semblent habités par leur rôle.

Grace et Jackson fuient New York et décident de fonder une famille dans l’immensité sauvage du Montana. Mais quand leur fils naît, lasse et en proie à une solitude grandissante, Grace sent sa réalité lui échapper. Peu à peu, elle perd pied, fragilisée par une maternité qu’elle affronte presque seule.

Nommé au Festival de Cannes 2025 et aux derniers Golden Globes, ce film intense est porté par son duo d’acteurs principaux qui semblent habités par leur rôle.

Réalisé par Lynne Ramsay

Avec Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Lakeith Stanfield .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

Grace and Jackson flee New York to start a family in the wilds of Montana. But when their son is born, Grace feels her reality slipping away. Little by little, she loses her footing, weakened by a motherhood she faces almost single-handedly.

Nominated at the Cannes Film Festival 2025 and the recent Golden Globes, this intense film is carried by its duo of lead actors, who seem inhabited by their roles.

L’événement Cinéma Die my love Bischwiller a été mis à jour le 2026-04-16 par Maison de la Culture de Bischwiller