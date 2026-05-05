Cinéma : L’enfant du désert, Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère, Lasserre-Pradère

Cinéma : L’enfant du désert Vendredi 5 juin, 18h30 Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère Haute-Garonne

Tarif plein : 7€ Tarif réduit : 5€ (étudiants – adhérents Cinéfol – adhérents Foyer Rural – séniors + de 65 ans – carte ligue de l’enseignement)) Tarif super réduit : 4€ (moins de 18 ans, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH, demandeurs d’emploi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Film de Gilles de Maistre – France – 2026 – Int : Nahel Tran, Zayn Sekkat, Nahïl Bouazzaoui… – 1h32

Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait : l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir.

Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère 43.64040187126239, 1.1665989788894593 Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie

Séance proposée en partenariat avec Cinéfol 31