CRIC CRAC CROC, Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère

CRIC CRAC CROC Samedi 6 juin, 16h30 Café associatif Le Buv’Art Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

» Promenons-nous dans la vie et dévorons ensemble ces histoires dont les enfants (et les adultes) sont friands.

Partons à la rencontre d’un chat gourmand qui avale tous ceux qu’il croise, d’un ogre qui aime la soupe et d’une petite fille qui croque des cacahuètes toute la journée.

Voyageons, rêvons et réenchantons le monde. »

Ici, on raconte des histoires où l’on disparaît. Où l’on est avalé. Où l’on se retrouve seul.

Mais dans les contes, la peur est un passage.

À travers une écriture mêlant parole et mouvement, le spectacle invite les enfants à traverser ces expériences pour en faire des espaces de jeu, de transformation et de découverte.

Café associatif Le Buv’Art 5 avenue de Bouconne, 31530 Lasserre-Pradère Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie

Contes pour enfants à partir de 3 ans Durée 45 mn