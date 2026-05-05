LA FILLE DU DIABLE, Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère
LA FILLE DU DIABLE, Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère samedi 13 juin 2026.
LA FILLE DU DIABLE Samedi 13 juin, 20h30 Café associatif Le Buv’Art Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00
Et si un loup vous demandait de l’aide, vous l’aidez ? Vous seriez prêt, vous, à sortir de votre zone de confort ? À affronter vos plus grandes peurs ?
Se positionner, se responsabiliser. Ne plus répondre à ce qu’on attend de nous. Assumer d’être, assumer ce que l’on ressent pour voir et élargir nos possibles…
Voilà tout ce que ce spectacle souhaite aborder du bout des lèvres à travers les représentations imaginaires des contes du répertoire traditionnel : conte facétieux, fable, conte merveilleux, conte de sagesse. Raconté par Suzon Mouilleau, le spectacle La Fille du Diable interroge notre regard sur la réalité et sur les illusions qui la fondent. Il nous offre la possibilité de ressentir ce que cela nous fait vivre, ensemble, le temps d’un instant.
Café associatif Le Buv’Art 5 avenue de Bouconne, 31530 Lasserre-Pradère Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie
Contes pour adultes et enfants à partir de 8 ans. durée 1heure
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