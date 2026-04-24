Cinéma Les Coeurs Purs Salle Adolphe Boissaye Étretat

Étretat

Cinéma Les Coeurs Purs

Salle Adolphe Boissaye 1 Rue Notre Dame Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Marie Réache, qui navigue brillamment entre le petit écran et les planches, et Pierre Lericq, créateur estimé de théâtre musical, se sont trouvés pour chanter ce monde bringuebalant. Sur des musiques pop presque minimalistes, aux mélodies troublantes et aux paroles puissantes, ils dansent sur le chemin, nous consolent de la perte de sens et de pureté du monde actuel.

Réservation au 06 63 21 30 14 .

Salle Adolphe Boissaye 1 Rue Notre Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie artandseaetretat@gmail.com

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English : Cinéma Les Coeurs Purs

L’événement Cinéma Les Coeurs Purs Étretat a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie