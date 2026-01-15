Cinéma Les Enfants vont bien Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron
Cinéma Les Enfants vont bien
Salle de l’Escale 27 rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Début : 2026-03-26 20:30:00
fin : 2026-03-26 22:30:00
2026-03-26
Film drame
De Nathan Ambrosioni
Salle de l’Escale 27 rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 81 foyerruralstdenis@orange.fr
