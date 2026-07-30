Informations pratiques

Carolles

Cinema L’objet du délit

45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:30:00

fin : 2026-08-03 22:45:00

Date(s) :

2026-08-03

| 2h 13min | Comédie dramatique

De Agnès Jaoui

Par Agnès Jaoui

Avec Agnès Jaoui, Daniel Auteuil, Eye Haïdara

Dans les coulisses d’une ambitieuse production de l’opéra Les Noces de Figaro , les tensions montent lorsqu’une accusation d’agression sexuelle éclate, mettant en péril la production et forçant chacun à prendre position. Les conflits d’opinion et de génération se font jour, et comme toujours chez Agnès Jaoui, le rire n’est jamais loin du drame. .

45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 72 39 42 68 contact@carolles-animations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinema L’objet du délit

L’événement Cinema L’objet du délit Carolles a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Granville Terre et Mer