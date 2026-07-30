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Cinema L’objet du délit Carolles

lundi 3 août 2026 · Carolles

Cinema L’objet du délit Carolles

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
45 Rue Division Leclerc
Ville
50740 Carolles
Département
Manche
Tarif

Carolles

Cinema L’objet du délit

45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03 22:45:00

Date(s) :
2026-08-03

| 2h 13min | Comédie dramatique
De Agnès Jaoui
Par Agnès Jaoui
Avec Agnès Jaoui, Daniel Auteuil, Eye Haïdara

Dans les coulisses d’une ambitieuse production de l’opéra Les Noces de Figaro , les tensions montent lorsqu’une accusation d’agression sexuelle éclate, mettant en péril la production et forçant chacun à prendre position. Les conflits d’opinion et de génération se font jour, et comme toujours chez Agnès Jaoui, le rire n’est jamais loin du drame.   .

45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 72 39 42 68  contact@carolles-animations.fr

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English : Cinema L’objet du délit

L’événement Cinema L’objet du délit Carolles a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Granville Terre et Mer

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