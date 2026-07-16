Informations pratiques

Carolles

Journée des Peintres Carollais

Parvis de l’église Saint Vigor Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle et l’émergence du mouvement impressionniste, Carolles suscite l’intérêt de nombreux peintres .

De 10 h à 17 h, Carol’Animations invite les artistes en herbe ou confirmés à une journée.

JOURNÉE DES PEINTRES SUR LE VIF sur le thème Autour de l’église Saint-Vigor

L’événement se déroulera sur la place de l’église Saint-Vigor et dans le jardin de l’Auberge de Carolles (ancien presbytère).

À 10 heures, le peintre René DURELLE.

présentation par Monique GILBERT, référente de la section patrimoine de Carol’Animations.

De 14h à 17h, création d’une œuvre collective (intergénérationnelle) avec Sandrine BESNARD, artiste peintre et plasticienne de Caf’art’naum.

Participation gratuite et matériel fourni. Animation offerte par Carol’Animations. .

Parvis de l’église Saint Vigor Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 83 64 49 28 contact@carolles-animations.fr

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English : Journée des Peintres Carollais

L’événement Journée des Peintres Carollais Carolles a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Granville Terre et Mer