Journée des Peintres Carollais Carolles
samedi 1 août 2026 · Carolles
Informations pratiques
Carolles
Journée des Peintres Carollais
Parvis de l’église Saint Vigor Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle et l’émergence du mouvement impressionniste, Carolles suscite l’intérêt de nombreux peintres .
De 10 h à 17 h, Carol’Animations invite les artistes en herbe ou confirmés à une journée.
JOURNÉE DES PEINTRES SUR LE VIF sur le thème Autour de l’église Saint-Vigor
L’événement se déroulera sur la place de l’église Saint-Vigor et dans le jardin de l’Auberge de Carolles (ancien presbytère).
À 10 heures, le peintre René DURELLE.
présentation par Monique GILBERT, référente de la section patrimoine de Carol’Animations.
De 14h à 17h, création d’une œuvre collective (intergénérationnelle) avec Sandrine BESNARD, artiste peintre et plasticienne de Caf’art’naum.
Participation gratuite et matériel fourni. Animation offerte par Carol’Animations. .
Parvis de l’église Saint Vigor Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 83 64 49 28 contact@carolles-animations.fr
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English : Journée des Peintres Carollais
L’événement Journée des Peintres Carollais Carolles a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Granville Terre et Mer
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