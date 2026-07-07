Cinéma L’Odyssée Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Denis-d’Oléron

Cinéma L’Odyssée

Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:00:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Film action, aventure

de Christopher Nolan

Durée 2h52 min.

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Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 81 foyerruralstdenis@orange.fr

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English : L’Odyssée Movie Theater

Action/Adventure Film

by Christopher Nolan

Runtime: 2h 52 min.

L’événement Cinéma L’Odyssée Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes