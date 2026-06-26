Cinéma m’était conté ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 25 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Mais qui est donc ce groupe de farfelus qui se retrouvent tous les vendredis soirs au cinéma ? Ils parlent de grandeur, de beauté et de liberté. La vie s’entremêle avec le Septième Art.

Une création de la troupe.

Mais qui est donc ce groupe de farfelus qui se retrouvent tous les vendredis soirs au cinéma ? Ils parlent de grandeur, de beauté et de liberté. Pour couronner le tout, ces toqués de la pellicule empruntent pour s’exprimer des tirades tirées de films ! La vie s’entremêle avec le Septième Art, les frontières se brouillent… Mais ces fondus de cinoche poursuivent aussi un but secret : celui de partir vers un lieu mystérieux et fantastique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-25T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-25T22:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/cinema-m-etait-conte-ven-25-sept-a-20h30-2 contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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