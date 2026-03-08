Cinéma Morlaix Place du Temple Montélimar

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-04-29
fin : 2026-05-05

2026-04-29

Morlaix est un film réalisé par Jaime Rosales avec Aminthe Audiard, Mélanie Thierry, Samuel Kircher.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Morlaix is a film directed by Jaime Rosales starring Aminthe Audiard, Mélanie Thierry, Samuel Kircher.

L’événement Cinéma Morlaix Montélimar a été mis à jour le 2026-03-06 par Montélimar Tourisme Agglomération

