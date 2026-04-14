Mārama – la séance maudite, Les Templiers, Montélimar
Mārama – la séance maudite, Les Templiers, Montélimar mardi 28 avril 2026.
Mārama – la séance maudite Mardi 28 avril, 20h30 Les Templiers Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T20:30:00+02:00 – 2026-04-28T23:30:00+02:00
Fin : 2026-04-28T20:30:00+02:00 – 2026-04-28T23:30:00+02:00
Projection accompagnée par Morgane Marzin, professeure de littérature
Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F614924/D1777401000/VO/2237656/ »}]
Séance spéciale Les Templiers Mārama – la séance maudite
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