Cinéma L’affaire Abdallah Place du Temple Montélimar
Cinéma L’affaire Abdallah Place du Temple Montélimar mercredi 15 avril 2026.
Cinéma L’affaire Abdallah
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-15
L’Affaire Abdallah est un documentaire français réalisé par Pierre Carles.
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’Affaire Abdallah is a French documentary directed by Pierre Carles.
L’événement Cinéma L’affaire Abdallah Montélimar a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération