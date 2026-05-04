Cinéma A bras-le-corps Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma A bras-le-corps

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-03

A bras-le-corps est un film réalisé par Marie-Elsa Sgualdo avec Lila Gueneau, Grégoire Colin, Thomas Doret.

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

A bras-le-corps is a film directed by Marie-Elsa Sgualdo and starring Lila Gueneau, Grégoire Colin and Thomas Doret.

L’événement Cinéma A bras-le-corps Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération