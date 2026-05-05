Rencontr’écriture Atelier d’écriture participatif Médiathèque intercommunale Montélimar

Montélimar

Rencontr’écriture Atelier d’écriture participatif

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle, Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 11:00:00

fin : 2026-06-03 12:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Ecrire c’est partager, créer, s’exprimer, oser, rêver, espérer, découvrir, changer, extérioriser, écouter, voyager, être là.

En partenariat avec le C2R.

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Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle, Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

To write is to share, create, express oneself, dare, dream, hope, discover, change, externalize, listen, travel, be there.

In partnership with C2R.

L’événement Rencontr’écriture Atelier d’écriture participatif Montélimar a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération