Rencontr’écriture Atelier d’écriture participatif Médiathèque intercommunale Montélimar
Rencontr’écriture Atelier d’écriture participatif Médiathèque intercommunale Montélimar mercredi 3 juin 2026.
Montélimar
Rencontr’écriture Atelier d’écriture participatif
Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle, Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 11:00:00
fin : 2026-06-03 12:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Ecrire c’est partager, créer, s’exprimer, oser, rêver, espérer, découvrir, changer, extérioriser, écouter, voyager, être là.
En partenariat avec le C2R.
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Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle, Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
To write is to share, create, express oneself, dare, dream, hope, discover, change, externalize, listen, travel, be there.
In partnership with C2R.
L’événement Rencontr’écriture Atelier d’écriture participatif Montélimar a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération
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