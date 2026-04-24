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Présence(s) Photographie Quel usage du monde, 13 regards de photographes suisses Espace Chabrillan Montélimar

Présence(s) Photographie Quel usage du monde, 13 regards de photographes suisses Espace Chabrillan Montélimar samedi 23 mai 2026.

Lieu : Espace Chabrillan

Adresse : 127 rue Pierre Julien

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Montélimar

Présence(s) Photographie Quel usage du monde, 13 regards de photographes suisses

Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-23
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-05-23

Pour sa treizième édition, le Festival de photographie Présence(s) de Montélimar choisit de mettre à l’honneur la création photographique suisse.
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Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45  arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

For its thirteenth edition, the Présence(s) photography festival in Montélimar has chosen to focus on Swiss photography.

L’événement Présence(s) Photographie Quel usage du monde, 13 regards de photographes suisses Montélimar a été mis à jour le 2026-04-24 par Montélimar Tourisme Agglomération

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