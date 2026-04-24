Présence(s) Photographie Quel usage du monde, 13 regards de photographes suisses Espace Chabrillan Montélimar

Montélimar

Présence(s) Photographie Quel usage du monde, 13 regards de photographes suisses

Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-23

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-05-23

Pour sa treizième édition, le Festival de photographie Présence(s) de Montélimar choisit de mettre à l’honneur la création photographique suisse.

.

Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its thirteenth edition, the Présence(s) photography festival in Montélimar has chosen to focus on Swiss photography.

L’événement Présence(s) Photographie Quel usage du monde, 13 regards de photographes suisses Montélimar a été mis à jour le 2026-04-24 par Montélimar Tourisme Agglomération