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Ateliers participatifs Electro libre conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Ateliers participatifs Electro libre conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar mercredi 20 mai 2026.

Lieu : conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération

Adresse : 5 rue Bouverie

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Montélimar

Ateliers participatifs Electro libre

conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 13:00:00
fin : 2026-05-20 19:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Le conservatoire vous ouvre ses portes pour une série d’ateliers ludiques et interactifs autour des musiques électroniques.
Une immersion accessible à tous, pour comprendre et expérimenter concrètement la fabrication de la musique électronique.
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conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50  conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

The Conservatory opens its doors to you for a series of fun, interactive workshops on electronic music.
An immersion accessible to all, to understand and experience the making of electronic music.

L’événement Ateliers participatifs Electro libre Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération

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