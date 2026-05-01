Ateliers participatifs Electro libre conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Ateliers participatifs Electro libre conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar mercredi 20 mai 2026.
Montélimar
Ateliers participatifs Electro libre
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 13:00:00
fin : 2026-05-20 19:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Le conservatoire vous ouvre ses portes pour une série d’ateliers ludiques et interactifs autour des musiques électroniques.
Une immersion accessible à tous, pour comprendre et expérimenter concrètement la fabrication de la musique électronique.
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conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
The Conservatory opens its doors to you for a series of fun, interactive workshops on electronic music.
An immersion accessible to all, to understand and experience the making of electronic music.
L’événement Ateliers participatifs Electro libre Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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