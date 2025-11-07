Ballet: Le lac des cygnes avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar

Ballet: Le lac des cygnes

avenue du 14 Juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznzvour Montélimar Drôme

Début : 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26 22:30:00

2026-05-26

Capitale Production et France concert présentent Le Lac des Cygnes, ballet en deux actes, interprété par le Ballet Académique et l’Orchestre de Budapest, avec une toute nouvelle production, ce spectacle promet de vous émerveiller du début à la fin.

avenue du 14 Juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznzvour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

Capitale Production and France concert present Swan Lake, a ballet in two acts, performed by the Academic Ballet and the Budapest Orchestra, in a brand new production that promises to amaze you from start to finish.

