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Cinéma Juste une illusion Place du Temple Montélimar

Cinéma Juste une illusion Place du Temple Montélimar mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Tarif : 6 6 6

Montélimar

Cinéma Juste une illusion

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-26

Date(s) :
2026-05-20

Juste une illusion une comédie dramatique réalisée par Olivier Nakache et Eric Toledano avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin.
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Juste une illusion a comedy-drama directed by Olivier Nakache and Eric Toledano starring Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin.

L’événement Cinéma Juste une illusion Montélimar a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération

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