Cinéma Juste une illusion Place du Temple Montélimar
Cinéma Juste une illusion Place du Temple Montélimar mercredi 20 mai 2026.
Montélimar
Cinéma Juste une illusion
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-20
Juste une illusion une comédie dramatique réalisée par Olivier Nakache et Eric Toledano avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin.
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Juste une illusion a comedy-drama directed by Olivier Nakache and Eric Toledano starring Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin.
L’événement Cinéma Juste une illusion Montélimar a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération
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