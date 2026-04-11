Concert Amine Soufari et les écoliers Théâtre Émile Loubet Montélimar
Concert Amine Soufari et les écoliers Théâtre Émile Loubet Montélimar lundi 18 mai 2026.
Montélimar
Concert Amine Soufari et les écoliers
Théâtre Émile Loubet Place du Théâtre Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 20:00:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Réunis sur la scène du Théâtre Émile Loubet autour d’Amine Soufari, les élèves des écoles de Montélimar-agglomération vous proposent un concert exceptionnel autour d’un répertoire de chansons du monde arabe.
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Théâtre Émile Loubet Place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
Gathered around Amine Soufari on the stage of the Théâtre Émile Loubet, students from Montélimar-agglomération schools offer an exceptional concert featuring a repertoire of songs from the Arab world.
L’événement Concert Amine Soufari et les écoliers Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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