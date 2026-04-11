Concert Amine Soufari et les écoliers Théâtre Émile Loubet Montélimar

Montélimar

Concert Amine Soufari et les écoliers

Théâtre Émile Loubet Place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 20:00:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Réunis sur la scène du Théâtre Émile Loubet autour d’Amine Soufari, les élèves des écoles de Montélimar-agglomération vous proposent un concert exceptionnel autour d’un répertoire de chansons du monde arabe.

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Théâtre Émile Loubet Place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

Gathered around Amine Soufari on the stage of the Théâtre Émile Loubet, students from Montélimar-agglomération schools offer an exceptional concert featuring a repertoire of songs from the Arab world.

L’événement Concert Amine Soufari et les écoliers Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération