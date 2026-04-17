Cinéma Dao d’Alain Gomis (ciné-café) Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma Dao d’Alain Gomis (ciné-café)

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Dao est un film réalisé par Alain Gomis, avec Katy Correa, D’Johé Kouadio, Samir Guesmi.

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Dao is a film directed by Alain Gomis, starring Katy Correa, D’Johé Kouadio, Samir Guesmi.

L’événement Cinéma Dao d’Alain Gomis (ciné-café) Montélimar a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération