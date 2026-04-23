Les marchés du petit bois Salle Bacconnier Montélimar
Les marchés du petit bois Salle Bacconnier Montélimar jeudi 14 mai 2026.
Montélimar
Les marchés du petit bois
Salle Bacconnier 1 chemin des bondonneaux Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 18:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-28 2026-06-11 2026-06-25 2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20 2026-09-03 2026-09-17 2026-10-01 2026-10-15
Venez à la rencontre de producteurs locaux et/ou créateurs uniques dans une ambiance nature et conviviale.
Les marchés ont lieu 1 jeudi sur 2, à Montélimar (salle Bacconnier) du 14/05 au 15/10 de 18h à 21h.
Buvette et dégustation sur place!
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Salle Bacconnier 1 chemin des bondonneaux Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesmarchesdupetitbois@hotmail.com
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English :
Come and meet local producers and/or unique creators in a natural, friendly atmosphere.
Markets take place 1 Thursday out of 2, in Montélimar (salle Bacconnier) from 14/05 to 15/10 from 6pm to 9pm.
Refreshments and tastings on site!
L’événement Les marchés du petit bois Montélimar a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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