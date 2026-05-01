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Cinéma L’être aimé Place du Temple Montélimar

Cinéma L’être aimé Place du Temple Montélimar samedi 16 mai 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Montélimar

Cinéma L’être aimé

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-05-16

L’Être aimé un film réalisé par Rodrigo Sorogoyen avec Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo.
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

L’Être aimé a film directed by Rodrigo Sorogoyen starring Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo.

L’événement Cinéma L’être aimé Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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