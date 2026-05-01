Cinéma L’être aimé Place du Temple Montélimar
Cinéma L’être aimé Place du Temple Montélimar samedi 16 mai 2026.
Montélimar
Cinéma L’être aimé
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-05-16
L’Être aimé un film réalisé par Rodrigo Sorogoyen avec Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo.
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
L’Être aimé a film directed by Rodrigo Sorogoyen starring Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo.
L’événement Cinéma L’être aimé Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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