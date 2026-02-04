Le banquet drômois à Montélimar avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Le banquet drômois à Montélimar

avenue du 14 juillet 1789 Palais des congès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 79.99 EUR

Début : 2026-05-09 12:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

2026-05-09

Plus d’un an après, nous revoilà dans la Drôme pour un banquet des plus grandioses ! Nous avons hâte de revenir festoyer dans cette belle région. Au programme du banquet de bons produits, des chants, des rires et une ambiance de folie vous attendent…

avenue du 14 juillet 1789 Palais des congès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@lecanonfrancais.com

English :

More than a year later, we’re back in the Drôme for a most grandiose banquet! We can’t wait to come back and feast in this beautiful region. On the banquet program: good food, singing, laughter and a crazy atmosphere await you?

