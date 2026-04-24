Rando du nougat centre aéré Montélimar

Montélimar

Rando du nougat

centre aéré 26200 Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 07:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Randonnée cycliste avec 3 nouveaux circuits, vélos à assistance électrique acceptés. Petite restauration conviviale à partir de 12h30.

.

centre aéré 26200 Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 34 93 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cycle tour with 3 new circuits, electric-assist bikes accepted. Light refreshments from 12:30 p.m.

L’événement Rando du nougat Montélimar a été mis à jour le 2026-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération