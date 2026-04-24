Rando du nougat centre aéré Montélimar
Rando du nougat centre aéré Montélimar samedi 2 mai 2026.
Montélimar
Rando du nougat
centre aéré 26200 Montélimar Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 07:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Randonnée cycliste avec 3 nouveaux circuits, vélos à assistance électrique acceptés. Petite restauration conviviale à partir de 12h30.
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centre aéré 26200 Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 34 93 90
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English :
Cycle tour with 3 new circuits, electric-assist bikes accepted. Light refreshments from 12:30 p.m.
L’événement Rando du nougat Montélimar a été mis à jour le 2026-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération
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