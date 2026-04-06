Théâtre Les femmes savantes Le Théâtre Montélimar

Montélimar

Théâtre Les femmes savantes

Le Théâtre 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 21:50:00

Date(s) :

2026-04-24

La Compagnie du Détour revisite Molière dans une mise en scène burlesque où cinq comédiennes réinventent Les Femmes Savantes en cuisine, mêlant humour, satire et énergie explosive.

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Le Théâtre 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

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English :

The Compagnie du Détour revisits Molière in a burlesque production in which five actresses reinvent Les Femmes Savantes in the kitchen, combining humor, satire and explosive energy.

L’événement Théâtre Les femmes savantes Montélimar a été mis à jour le 2026-02-27 par Montélimar Tourisme Agglomération