Théâtre Les femmes savantes Le Théâtre Montélimar
Théâtre Les femmes savantes Le Théâtre Montélimar vendredi 24 avril 2026.
Montélimar
Théâtre Les femmes savantes
Le Théâtre 1 place du Théâtre Montélimar Drôme
Tarif : 12 – 12 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24 21:50:00
Date(s) :
2026-04-24
La Compagnie du Détour revisite Molière dans une mise en scène burlesque où cinq comédiennes réinventent Les Femmes Savantes en cuisine, mêlant humour, satire et énergie explosive.
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Le Théâtre 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr
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English :
The Compagnie du Détour revisits Molière in a burlesque production in which five actresses reinvent Les Femmes Savantes in the kitchen, combining humor, satire and explosive energy.
L’événement Théâtre Les femmes savantes Montélimar a été mis à jour le 2026-02-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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