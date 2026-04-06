Conférence Autour des compositeurs d’Europe centrale conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Conférence Autour des compositeurs d’Europe centrale conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar jeudi 23 avril 2026.
Montélimar
Conférence Autour des compositeurs d’Europe centrale
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Embarquez pour un voyage sonore où les mélodies folkloriques d’Europe Centrale se métamorphosent en trésors classiques chez Bartok, Dvorak, Smetana…etc…
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conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
Embark on a sonic journey where the folk melodies of Central Europe are transformed into classical treasures by Bartok, Dvorak, Smetana?etc?
L’événement Conférence Autour des compositeurs d’Europe centrale Montélimar a été mis à jour le 2026-02-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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