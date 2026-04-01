Conférence Les mystères de l’eau dans le pays de Gervanne Espace Saint Martin Montélimar
Conférence Les mystères de l’eau dans le pays de Gervanne Espace Saint Martin Montélimar jeudi 23 avril 2026.
Montélimar
Conférence Les mystères de l’eau dans le pays de Gervanne
Espace Saint Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:00:00
fin : 2026-04-23 22:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Venez assister à la conférence les mystères de l’eau dans le pays de Gervanne .
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Espace Saint Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 02 64 57 conferencebourne@gmail.com
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English :
Join us for a lecture on the mysteries of water in the Gervanne region.
L’événement Conférence Les mystères de l’eau dans le pays de Gervanne Montélimar a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération
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