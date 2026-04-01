Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence Les mystères de l’eau dans le pays de Gervanne Espace Saint Martin Montélimar

Conférence Les mystères de l’eau dans le pays de Gervanne Espace Saint Martin Montélimar jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Espace Saint Martin

Adresse : 2 Rue Bernard Cathelin

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montélimar

Conférence Les mystères de l’eau dans le pays de Gervanne

Espace Saint Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:00:00
fin : 2026-04-23 22:00:00

Date(s) :
2026-04-23

Venez assister à la conférence les mystères de l’eau dans le pays de Gervanne .
  .

Espace Saint Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 02 64 57  conferencebourne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a lecture on the mysteries of water in the Gervanne region.

L’événement Conférence Les mystères de l’eau dans le pays de Gervanne Montélimar a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Montelimar (Drôme)