Conférence Les mystères de l’eau dans le pays de Gervanne Espace Saint Martin Montélimar

Montélimar

Conférence Les mystères de l’eau dans le pays de Gervanne

Espace Saint Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 19:00:00

fin : 2026-04-23 22:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Venez assister à la conférence les mystères de l’eau dans le pays de Gervanne .

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Espace Saint Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 02 64 57 conferencebourne@gmail.com

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English :

Join us for a lecture on the mysteries of water in the Gervanne region.

L’événement Conférence Les mystères de l’eau dans le pays de Gervanne Montélimar a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération