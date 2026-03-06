Cinéma À voix basse aux Templiers Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-04-22
À voix basse est un film réalisé par Leyla Bouzid avec Eya Bouteraa, Hiam Abbass, Marion Barbeau .
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
À voix basse is a film directed by Leyla Bouzid and starring Eya Bouteraa, Hiam Abbass, Marion Barbeau .
L’événement Cinéma À voix basse aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-03-04 par Montélimar Tourisme Agglomération