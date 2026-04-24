Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition de portraits peinture à l’huile La Galerie d’étoiles Montélimar

Exposition de portraits peinture à l’huile La Galerie d’étoiles Montélimar samedi 2 mai 2026.

Lieu : La Galerie d'étoiles

Adresse : 20 rue Raymond Daujat

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Montélimar

Exposition de portraits peinture à l’huile

La Galerie d’étoiles 20 rue Raymond Daujat Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-02
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-02

La Galerie d’étoiles à le plaisir de vous convier au vernissage de l’artiste peintre Martine Perugini.
Découvrez la finesse de son travail à l’huile, dans les courbes féminines et la matière qui sculpte la lumière.
  .

La Galerie d’étoiles 20 rue Raymond Daujat Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 90 22 65  lagaleriedetoiles@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Galerie d’étoiles is pleased to invite you to the vernissage of painter Martine Perugini.
Discover the finesse of her oil work, with its feminine curves and light-sculpting materials.

L’événement Exposition de portraits peinture à l’huile Montélimar a été mis à jour le 2026-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Montelimar (Drôme)