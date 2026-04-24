Exposition de portraits peinture à l’huile La Galerie d’étoiles Montélimar

Montélimar

Exposition de portraits peinture à l’huile

La Galerie d’étoiles 20 rue Raymond Daujat Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-02

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-02

La Galerie d’étoiles à le plaisir de vous convier au vernissage de l’artiste peintre Martine Perugini.

Découvrez la finesse de son travail à l’huile, dans les courbes féminines et la matière qui sculpte la lumière.

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La Galerie d’étoiles 20 rue Raymond Daujat Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 90 22 65 lagaleriedetoiles@outlook.fr

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English :

Galerie d’étoiles is pleased to invite you to the vernissage of painter Martine Perugini.

Discover the finesse of her oil work, with its feminine curves and light-sculpting materials.

L’événement Exposition de portraits peinture à l’huile Montélimar a été mis à jour le 2026-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération