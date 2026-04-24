Exposition de portraits peinture à l’huile La Galerie d’étoiles Montélimar
Exposition de portraits peinture à l’huile La Galerie d’étoiles Montélimar samedi 2 mai 2026.
Montélimar
Exposition de portraits peinture à l’huile
La Galerie d’étoiles 20 rue Raymond Daujat Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-02
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-02
La Galerie d’étoiles à le plaisir de vous convier au vernissage de l’artiste peintre Martine Perugini.
Découvrez la finesse de son travail à l’huile, dans les courbes féminines et la matière qui sculpte la lumière.
.
La Galerie d’étoiles 20 rue Raymond Daujat Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 90 22 65 lagaleriedetoiles@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Galerie d’étoiles is pleased to invite you to the vernissage of painter Martine Perugini.
Discover the finesse of her oil work, with its feminine curves and light-sculpting materials.
L’événement Exposition de portraits peinture à l’huile Montélimar a été mis à jour le 2026-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Conférence Le Trésor de Brunetto Latini un manuscrit inédit. Médiathèque Intercommunale Montélimar 24 avril 2026
- Théâtre Les femmes savantes Le Théâtre Montélimar 25 avril 2026
- Concert de Jazz avec Dominique DI PIAZZA en quartet Montélimar 25 avril 2026
- UN CORPS POUR DEUX LE TOIT ROUGE Montelimar 25 avril 2026
- Journée de dépistage du diabète Centre commerciale E. Leclerc Montélimar Montélimar 25 avril 2026