UN CORPS POUR DEUX LE TOIT ROUGE Montelimar

UN CORPS POUR DEUX Début : 2026-04-25 à 20:30. Tarif : – euros.

C’est une pièce qui détricote aussi la sexualité masculine.Julien, homme charismatique et séducteur invétéré, est la coqueluche des sites de rencontres, où sa réputation de sex-lover fait des ravages. Ce rôle de séducteur compulsif, presque sex-addict, semble lui convenir à merveille.De son côté, Lise, médecin dévouée, a tourné le dos à l’amour après une série de déceptions sentimentales. Désabusée par les aventures sans lendemain, elle s’est réfugiée dans son travail, reléguant toute idée de romance aux oubliettes.Leurs chemins se croisent de manière inattendue lorsque Julien pousse la porte du cabinet médical de Lise. Le tombeur semble avoir besoin de soins… mais pour quelle raison ? Est-il simplement un narcissique en quête d’attention ? Un patient atteint de troubles psychologiques ? Ou serait-il victime d’une étrange maladie encore inconnue ?Ce qui pourrait sembler absurde au premier abord se transforme en une rencontre improbable entre deux êtres que tout oppose, mais dont les âmes profondément seules pourraient bien se révéler être des âmes soeurs.C’est une très belle comédie, pleine de rires et de surprises, avec quelques touches d’émotions, au sujet universel, qui aborde de façon presque extra-ordinaire la sexualité chez l’homme et la femme.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TOIT ROUGE BOULEVARD DES PRESIDENTS 26200 Montelimar 26