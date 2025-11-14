Concert Vous avez dit Musique de chambre ? Médiathèque intercommunale Montélimar

Concert Vous avez dit Musique de chambre ?

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-04-22 16:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Les élèves de musique de chambre du conservatoire musiques et théâtre de Montélimar agglomération vous interprèteront un programme varié, sensible et coloré.

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

Chamber music students from the Montélimar agglomeration music and theater conservatory will perform a varied, sensitive and colorful program.

