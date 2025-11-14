Concert Vous avez dit Musique de chambre ? Médiathèque intercommunale Montélimar
Concert Vous avez dit Musique de chambre ? Médiathèque intercommunale Montélimar mercredi 22 avril 2026.
Concert Vous avez dit Musique de chambre ?
Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
2026-04-22
Les élèves de musique de chambre du conservatoire musiques et théâtre de Montélimar agglomération vous interprèteront un programme varié, sensible et coloré.
+33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Chamber music students from the Montélimar agglomeration music and theater conservatory will perform a varied, sensitive and colorful program.
