Exposition Chambres Adolescentes de Jo Witek et Juliette Mas Médiathèque intercommunale Montélimar

Montélimar

Exposition Chambres Adolescentes de Jo Witek et Juliette Mas

Médiathèque intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-05-02

Véritable “photographie” de la jeunesse contemporaine française, cette exposition créée par Jo Witek, autrice et Juliette Mas, photographe, vous fait entrer dans l’intimité des adolescent.es d’aujourd’hui.

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Médiathèque intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

A true ?photograph? of contemporary French youth, this exhibition created by Jo Witek, author, and Juliette Mas, photographer, takes you into the intimacy of today?s teenagers.

L’événement Exposition Chambres Adolescentes de Jo Witek et Juliette Mas Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération