Cinéma Truly Naked Place du Temple Montélimar

Cinéma Truly Naked
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-28
2026-04-22
Berlinale 2026
Réalisé par Muriel d’Ansembourg
Avec Caolán O’Gorman, Andrew Howard, Alessa Savage
Pays-Bas drame
1h42 vost
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Berlinale 2026
Directed by Muriel d’Ansembourg
Starring Caolán O’Gorman, Andrew Howard, Alessa Savage
Netherlands drama
1:42 ? vost
