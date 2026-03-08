Cinéma Truly Naked Place du Temple Montélimar

Cinéma Truly Naked

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-28

2026-04-22

Berlinale 2026



Réalisé par Muriel d’Ansembourg

Avec Caolán O’Gorman, Andrew Howard, Alessa Savage

Pays-Bas drame

1h42 vost

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Berlinale 2026



Directed by Muriel d’Ansembourg

Starring Caolán O’Gorman, Andrew Howard, Alessa Savage

Netherlands drama

1:42 ? vost

