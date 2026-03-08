Cinéma Truly Naked Place du Temple Montélimar

Cinéma Truly Naked Place du Temple Montélimar mercredi 22 avril 2026.

Cinéma Truly Naked

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-28

Date(s) :
2026-04-22

Berlinale 2026

Réalisé par Muriel d’Ansembourg
Avec Caolán O’Gorman, Andrew Howard, Alessa Savage
Pays-Bas drame
1h42 vost
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Berlinale 2026

Directed by Muriel d’Ansembourg
Starring Caolán O’Gorman, Andrew Howard, Alessa Savage
Netherlands drama
1:42 ? vost

L’événement Cinéma Truly Naked Montélimar a été mis à jour le 2026-03-06 par Montélimar Tourisme Agglomération

Prochains événements à Montélimar