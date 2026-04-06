Jam session Musiques actuelles conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Jam session Musiques actuelles conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar mercredi 22 avril 2026.
Montélimar
Jam session Musiques actuelles
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 19:00:00
fin : 2026-04-22 21:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Après une première jam-session spéciale jazz, le conservatoire propose cette fois-ci une jam-session autour des musiques actuelles !
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conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
After the first jazz jam session, the Conservatoire is now offering a jam session on contemporary music!
L’événement Jam session Musiques actuelles Montélimar a été mis à jour le 2026-02-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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