Jam session Musiques actuelles conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Montélimar

Jam session Musiques actuelles

conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 19:00:00

fin : 2026-04-22 21:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Après une première jam-session spéciale jazz, le conservatoire propose cette fois-ci une jam-session autour des musiques actuelles !

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conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

After the first jazz jam session, the Conservatoire is now offering a jam session on contemporary music!

L’événement Jam session Musiques actuelles Montélimar a été mis à jour le 2026-02-27 par Montélimar Tourisme Agglomération