Concert Laurent Voulzy Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

Concert Laurent Voulzy

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 50 – 50 – 66 EUR

Catégorie Or 66 €

Catégorie 1 60 €

Catégorie 2 50 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Après des concerts dans des Eglises ou des cathédrales, Laurent Voulzy fait son grand retour dans les salles de concert !

Il est notamment friand de retrouver l’énergie des salles de concerts et a choisi de s’arrêter à Montélimar !

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

After concerts in churches and cathedrals, Laurent Voulzy is back in concert halls!

He’s particularly keen to rediscover the energy of concert halls, and has chosen Montélimar as his stop-off point!

