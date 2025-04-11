Concert Laurent Voulzy Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar
Concert Laurent Voulzy Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar mercredi 29 avril 2026.
Concert Laurent Voulzy
Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : 50 – 50 – 66 EUR
Catégorie Or 66 €
Catégorie 1 60 €
Catégorie 2 50 €
Début : 2026-04-29 20:30:00
fin : 2026-04-29
2026-04-29
Après des concerts dans des Eglises ou des cathédrales, Laurent Voulzy fait son grand retour dans les salles de concert !
Il est notamment friand de retrouver l’énergie des salles de concerts et a choisi de s’arrêter à Montélimar !
+33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
After concerts in churches and cathedrals, Laurent Voulzy is back in concert halls!
He’s particularly keen to rediscover the energy of concert halls, and has chosen Montélimar as his stop-off point!
L’événement Concert Laurent Voulzy Montélimar a été mis à jour le 2025-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération