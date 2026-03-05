Exposition L’égalité, parlons-en ! Médiathèque Intercommunale Montélimar
Exposition L’égalité, parlons-en ! Médiathèque Intercommunale Montélimar mardi 21 avril 2026.
Exposition L’égalité, parlons-en !
Médiathèque Intercommunale 16 Avenue Général De Gaulle Montélimar Drôme
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-21 13:00:00
fin : 2026-04-30 18:00:00
2026-04-21
Pour fêter ses 30 ans, l’association Montélimar Mosaïque vous invite à découvrir une exposition qui interroge sur l’égalité et les différents critères de discrimination.
Médiathèque Intercommunale 16 Avenue Général De Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
To celebrate its 30th anniversary, the Montélimar Mosaïque association invites you to discover an exhibition that looks at equality and the different criteria for discrimination.
